2 agenten gewond na politie-interventie in Café Choice in Dendermonde, burgemeester sluit café voor 1 week

Burgemeester Piet Buyse gaat Café Choice in Dendermonde een week lang sluiten. Bij een politie-interventie vorige nacht zijn aan het café twee agenten van de lokale politie gewond geraakt. In het café zelf waren nog 9 personen aanwezig na het sluitingsuur. Ze hielden er een afterparty toen ze betrapt werden door de politie. Een van de agenten kreeg een trap in het gezicht en is minstens een week werkonbekwaam.