2,8 miljoen euro voor de verdere restauratie van de Sint-Martinuskerk in Aalst

Op de COVID-afdelingen blijven de cijfers gunstig evolueren. Er zijn geen overlijdens de afgelopen 24 uur. Het totaal aantal COVID-overlijdens in onze regionale ziekenhuizen blijft daarmee op 247 staan. Ook het totaal aantal coronapatiënten blijft verder afnemen in onze ziekenhuizen. In Aalst daalt dat aantal met 4. In Sint-Niklaas met 3, en in Zottegem met 2. In het Dendermondse AZ Sint-Blasius komt er één iemand bij. In totaal liggen er nu nog 54 coronapatiënten in onze ziekenhuizen. 14 mensen liggen op intensieve zorgen. In de Aalsterse ziekenhuizen is er één kritieke patiënt bijgekomen. En ook het aantal ontslagen blijft verder stijgen. Want er mochten weer 9 mensen naar huis. Dat brengt het totaal aantal genezingen op 1.061.