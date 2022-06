Fabelachtig nieuws uit het thaiboksen. Het 20-jarige talent Gianny De Leu uit Gent is wereldkampioen geworden. In Abu Dhabi versloeg De Leu een Kazach in de finale van de categorie onder de 54 kilogram. De Leu komt uit Gent, maar traint bij Sandu Gym, dat is een sportclub in Ninove. Het is al de derde keer dat De Leu wereldkampioen wordt. Eerder deed hij dat al bij de jeugd en bij de beloften. Maar nu is hij dus ook de beste van de wereld bij de elite. Het zijn trouwens gouden weken voor de Ninoofse sportclub. Want vorige week won Jelte Blommaert, uit Denderleeuw, ook al een Europese titel.