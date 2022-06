2,15 % van de gecontroleerde bestuurders had gedronken tijdens Weekend Zonder Alcohol

De N45, de expresweg van Aalst naar Ninove, is een uur lang afgesloten geweest, na een zwaar ongeval in Denderhoutem. Een auto is daar tegen een boom gebotst en daarna tegen de middenberm terecht gekomen. Bij de zware crash raakte de bestuurder zwaargewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar er zou geen ander voertuig betrokken zijn bij de crash. De brandweerploegen hadden heel wat opruimwerk, want overal over de rijbaan lagen er brokstukken. De expresweg werd dus afgesloten in de richting van Ninove. Het verkeer werd omgeleid via het centrum van Denderhoutem.