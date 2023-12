2,1 procent van gecontroleerde bestuurders tijdens Verkeersveilige Nacht had glas te veel op

Vanaf vanavond voert de politie in de hele provincie extra controles uit op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. Want het is opnieuw de Verkeersveilige Nacht, een initiatief dat al voor de 29ste keer wordt georganiseerd. 12 uur lan, tot morgenochtend zeven uur, zal de politie extra controles doen op meer dan 100 locaties in Oost-Vlaanderen. Dat de actie nodig blijft, bewijzen de cijfers: Vorig waren er in de provincie 700 ongevallen met een bestuurder die onder invloed was. Dat is het hoogste cijfer in zeven jaar.