Naar het verkeer dan. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er op de Koning Boudewijnlaan in Lokeren een zwaar ongeval gebeurd. Twee wagens reden frontaal op elkaar in waarna één van de wagens in de berm terechtkwam. De brandweer moest de bestuurder uit de wagen helpen. In de andere auto zat een chauffeur met twee passagiers, zij zijn niet gewond geraakt. Eén van de bestuurders was van zijn rijvak afgeweken, maar waarom juist is nog niet duidelijk. De weg was lange tijd versperd.