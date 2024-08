19-jarige wielertalent Steffen De Schuyteneer uit Geraardsbergen tekent profcontract bij Lotto-Dstny

En dan nog wat wielernieuws. Want het aanstormend talent uit Geraardsbergen Steffen De Schuyteneer heeft zijn eerste profcontract binnengehaald bij Lotto Dstny. De 19-jarige renner heeft al heel wat knappe prestaties neergezet. Hij won een etappe in de baby Giro, en werd vijfde in het eindklassement. De Schuyteneer rijdt dit seizoen al bij het Development Team van Lotto Dstny. En de komende 3 jaar dus bij de profs. Die tijd wil hij nemen om te groeien als renner. En misschien om ooit wel zijn allergrootste droom te verwezenlijken: de Ronde van Vlaanderen winnen.