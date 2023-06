19.000 in Ensorjasje gestoken éclairs verkocht voor onderzoek naar kinderkanker

Nieuws uit eigen huis dan: de TV Oost Wandelrally zal dit jaar doorgaan in Sint-Niklaas. Er is een parcours van zo'n vier kilometer uitgestippeld door het centrum van de stad, geschikt voor jong en oud. Start- en eindpunt is de Grote Markt en de route loopt onder andere langs verscheidene parken, art-deco straten en ook street-arthotspots. Tijdens de wandeling krijg je informatie over die plaatsen en er zijn ook vragen op te lossen. Er zo kan je mooie prijzen winnen. Het rallyboekje kost 5 euro en is tot en met 31 oktober te verkrijgen in het toeristisch infopunt op de Grote Markt en vanaf eind september in de bibliotheek.