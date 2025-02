In Sint-Niklaas stelt het stadsbestuur voetbalclub SKN Sint-Niklaas in gebreke. De derdeprovincialer is met 18.000 euro nog een hele grote som huur verschuldigd. Daarnaast wil de stad ook duidelijkheid over de algemene financiële situatie van de club, want het vindt dat SKN daar te weinig over prijsgeeft. Het roept dan ook op om zo snel mogelijk met de club rond de tafel gaan zitten.