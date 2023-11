1800 supporters zien KVK Ninove winnen met 2-0 tegen Eendracht Aalst

Sporting Lokeren-Temse blijft het goed doen in eerste nationale. Gisteren klopte het de beloften van Antwerp met 0-1. Dat doelpunt viel wel pas in minuut 82. Het is Gil Van Moerzeke die de winnende treffer binnenkopt. Lokeren-Temse pakt zo een heel knappe 26 op 30 en komt zo aan kop van het klassement, samen met La Louvière. Er is al een kloof van zes punten met het nummer drie in het klassement.