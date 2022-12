1800 handtekeningen tegen komst van nieuw circulatieplan in Wetteren

In Schellebelle, bij Wichelen, was de Oostakkerstraat vrijdagavond een tijdlang afgesloten omwille van een zwaar verkeersongeval. Toen de bestuurder van een bestelwagen daar in de richting van Bruinbeke reed, merkte hij een geparkeerde vrachtwagen niet of te laat op. De bestelwagen belandde met een klap voor een groot deel onder de oplegger. De bestuurder raakte geklemd en moest door de brandweer langs de achterzijde van het voertuig bevrijd worden. Het slachtoffer is onder begeleiding van een MUGteam overgebracht naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst.