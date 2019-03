1722 blijft actief, maar bel verstandig

Het noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweerhulp blijft dus actief, maar Binnenlandse Zaken vraagt wel om er verstandig mee om te springen. Bij de storm van afgelopen zondag werden de noodcentrales overstelpt met vragen, en die waren niet allemaal even dringend. Als er dakpannen gaan waaien, er valt een boom om in de tuin, of uw trampoline gaat de lucht in, dan hoeft u niet te bellen naar 1722. Probeer dan eerst zelf een oplossing te zoeken. Veel brandweerzones hebben ook een e-loket waar u meldingen kan achterlaten. U mag wel naar 1722 bellen indien een dringende interventie van de brandweer noodzakelijk is. 112 mag u contacteren als er iemand in gevaar is.