170 Truckers met een Hart leggen mensen met beperking in de watten: "Als je een glimlach op hun gezicht kan toveren, dan is uw dag ook goed"

Een hartverwarmend initiatief in Lokeren. Want daar zijn de Truckers met een Hart deze middag weer door de straten getrokken. Een colonne van maar liefst 170 trucks reed een parcours van zo'n 35 kilometer. Aan boord uiteraard de vrachtwagenchauffeurs, met naast hen mensen met een beperking en hun begeleiders. De organisatie en de truckers willen hen op deze manier een onvergetelijke dag bezorgen. Het is trouwens een jubileumeditie voor de organisatie. Want het is ondertussen de 25ste keer dat de truckers uitrijden.