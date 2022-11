In Sint-Niklaas is er goed nieuws voor wie in de buurt van het Westerplein woont. Want daar is sinds vandaag een nieuwe buurtparking opengesteld. Die moet de verkeersdrukte rond dat plein verbeteren. Want in de straten er rondom was het soms erg lang zoeken naar een parkeerplaats. Op parking Westerplein is plaats voor 170 personenwagens. En in de toekomst komen er in de stad nog parkings bij.