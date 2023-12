In Dendermonde maakt Piet Buyse dan weer plaats voor partijgenoot Leen Dierick. Buyse is 65 en was 17 jaar lang burgervader in de Ros Beiaardstad. De stad kwam ook altijd op de eerste plaats. Een nationaal mandaat heeft hij nooit bekleed. Nu hij met politiek pensioen gaat, is er meer tijd voor familie en voor zijn grote liefde: geschiedenis.