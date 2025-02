17 graden op 21 februari, dan rijdt de ijskar voor het eerst uit: "Zeker al warm genoeg"

Van een winters gevoel was er vandaag geen sprake.. want de temperaturen liepen hier en daar op tot 19 graden. In Sint-Niklaas reed er zelfs al een ijskar uit. 21 februari, en al uitrijden met de ijskar, Het is toch wel uitzonderlijk. Ijssalon Foubert deed het vanmiddag al, en er kwamen al wat klanten op af. Morgen is het terug wat kouder, maar met de ijskarren die vandaag de baan worden opgestuurd, wil Foubert de mensen toch voorzichtig wat warm maken, voor de lente die er al stilletjes aan aankomt.