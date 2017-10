Onderwijs 17.000 scholieren voor één dag aan de slag op werkvloer

Meer dan 17 000 scholieren uit Vlaanderen en Brussel zijn voor één dag aan de slag gegaan op de werkvloer. Ze deden dat in het kader van de Youth for Change and Action dag, tot vorig jaar nog bekend als de Zuiddag. Het loon dat die 'jeugd voor verandering en actie' vandaag verdient gaat integraal naar projecten van andere geëngageerde jongeren, in El Salvador en in ons land. Maya uit Herzele was vandaag voor één dag directeur van de studiedienst van de sp.a in Brussel.