16 voertuigen botsen op elkaar op E17 in Lokeren door opspattend water en laagstaande zon

In Wichelen hebben ze gisteren voor het eerst concreet vergaderd over een mogelijke fusie met één of meerdere van de buurgemeenten. Dat gebeurde tijdens een zogenaamde spiegelgemeenteraad. Daarin zitten 24 inwoners die uitgeloot zijn. Zij mogen advies geven, en mee bepalen of er al dan niet een fusie komt, en ook met wie. Wichelen is de eerste gemeente in onze streek die het fusiedossier zo aanpakt. De spiegelgemeenteraad van gisteravond was te volgen via een livestream op facebook.