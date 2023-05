16 jeugdploegen van Europese topclubs zakken af naar Melsele voor allereerste Jella Lauwens Cup

En van de zaal trekken we naar buiten, want in het voetbal stond deze namiddag in derde nationale A een topper op het programma. Vigor Wuitens Hamme nam het in z'n laatste competitiewedstrijd in eigen huis op tegen Hogerop Kalken. Da's een duel tussen het nummer twee en vier in de stand. De titel in die reeks is voor Tempo Overijse, maar beide ploegen maken kans om via de eindronde alsnog te promoveren. Ze waren er dan ook alletwee op gebrand om deze Oost-Vlaamse derby te winnen, om zo met een goed gevoel aan die eindronde te beginnen. Wat het werd, ontdekt u nu.