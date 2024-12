De laatste kerstbeelden van het jaar. Onder meer in Ninove, Lebbeke en hier in Vrasene hebben de tractoren dit weekend nog enkele keren uitgereden. In Vrasene deden er 150 boeren mee. De afgelopen weken zijn honderden boeren met hun verlichte en kerstelijk versierde tractoren rondgetrokken in heel onze regio. De tractorenstoet is een jaarlijkse traditie én het slaat duidelijk aan.