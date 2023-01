150 leerlingen geëvacueerd na loos alarm in Aalsterse school

Op een camping in Stekene is vanochtend vroeg een houten chalet grotendeels uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het is iets voor zes als bewoners van camping Baudeloo aan de Heirweg merken dat er iets aan de hand is. Toen de brandweer aankwam stond de chalet al in lichterlaaie. Er kon gelukkig wel nog vermeden worden dat het vuur oversloeg naar andere chalets of caravans. Er vielen geen gewonden.