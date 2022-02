150 bezwaren ingediend tegen nieuwe vergunningsaanvraag Empro

De storm die vannacht over onze regio trok, heeft hier en daar voor wat schade gezorgd. Langs de Lange Bergstraat in Wetteren zakte een huis in aanbouw als een kaartenhuisje in elkaar. De getroffen woning was nog een ruwbouw: ramen en deuren werden nog niet geplaatst waardoor de wind vrij spel had. Daardoor werd het dak door een stevige windstoot opgetild, waarop de muren het begaven en ook het dak finaal instortte. Ook een aanpalend appartementmentsgebouw raakte beschadigd. En op de Houtmarkt in Haaltert merkten de eigenaars van een woning vanmorgen op dat een hoge spar die in hun tuin stond de hevige rukwinden niet overleefd had. De boom was op het dak van hun woning was terechtgekomen. De brandweer kwam ter plaatse om een groot deel van de takken al te verwijderen. De Houtmarkt was afgesloten voor doorgaand verkeer.