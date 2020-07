En we blijven nog even in Wetteren voor wat sportnieuws. Want de jonge Wetteraar Ben Mertens heeft sportgeschiedenis geschreven. Hij won in de eerste kwalificatieronde van het WK Snooker in Sheffield. Met z'n 15 jaar wordt hij zo de jongste winnaar ooit van een WK-wedstrijd. Mertens stuntte tegen een Brit die vorig jaar nog snookerlegende Ronnie O'Sullivan wipte op het WK.