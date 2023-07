Op de Boudewijnlaan in Aalst is deze namiddag een vrouw opgepakt nadat ze haar eigen huis in brand wilde steken. De bewoonster stak een bord van een autorijschool in brand in haar eigen woonkamer. Wellicht deed ze dat omwille van familiale problemen. De brandweer werd verwittigd en kon het vuur snel blussen. In het huis was er veel rook, maar de schade bleef gelukkig beperkt. De politie zocht naar bewoners in het pand, maar niemand was aanwezig. De bewoonster werd niet veel later opgepakt door de politie en meegenomen voor verhoor. Politie en parket onderzoeken de zaak.