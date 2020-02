Eén reeks lager, in de tweede amateurliga heeft KSV Temse voor het eerst sinds eind november nog eens kunnen winnen. En dat tegen Gullegem, een ploeg uit de top 5. Vlak voor rust komt Temse op voorsprong. Na een vrije trap knalt Thelen de bal hard in de goal. De vreugde is groot bij de thuisploeg. En in de tweede helft gaat Temse gewoon op z'n elan door. Ernest Nfor tovert met de bal in de zestien en legt hem dan ook netjes binnen in de linkerbenedenhoek: 2-0. En uiteindelijk helpt de doelman van Gullegem nog een handje om de 3-0 op het bord te zetten. Hij verkijkt zich volledig op de vrije trap van Stef Laurens. En daar blijft het bij. Drie gouden punten voor Temse, dat zo voorlopig wegkomt uit de gevarenzone.