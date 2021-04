145 bushaltes verdwijnen in het Waasland vanaf 2022

Tegen 2022 zou 1 op de 6 bushaltes verdwijnen in het Waasland. Dat heeft mobiliteitsminister Lydia Peeters bekend gemaakt, nadat ze daarover ondervraagd werd door PVDA-fractieleider Jos D’Haese in het Vlaams parlement.

In Zele zouden er 16 bushaltes verdwijnen, in Sint-Gillis-Waas 14 en in Sint-Niklaas zelfs 83. En dat terwijl openbaar vervoer net een hefboom zou moeten zijn in de strijd tegen de toenemende armoede en de klimaatopwarming, zegt de Partij van de Arbeid. In Sint-Niklaas worden ook de vier stadslijnen geschrapt. Daar was al veel commotie over. Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens, die ook voorzitter is van de Vervoerregioraad Waasland, verdedigt het plan.