143 verlichte tractoren brengen Sint-Gillis-Waas in kerstsfeer

Enkel in Wichelen, Wetteren, Sint-Lievens-Houtem en Zele mag er tijdens de komende eindejaarsnacht nog vuurwerk afgestoken worden. In alle andere steden en gemeenten in onze regio is het verboden. Zele laat het nog toe, maar raadt de mensen wel aan om het beter niet te doen. Er komt geen verbod omdat het toch niet te handhaven valt. Want hoewel het op de meeste plaatsen niet mag, blijven mensen vuurwerk kopen. De uitbater van een vuurwerkwinkel in Zele kreeg de voorbije week al veel mensen over de vloer, uit alle uithoeken van het land.