140 leerlingen geëvacueerd na gaslek aan Oscar Romero College in Dendermonde

In het Oscar Romero College in Dendermonde zijn deze voormiddag zo'n 140 leerlingen geëvacueerd nadat er een gaslek was ontstaan. Dat gebeurde toen netbeheerder Fluvius er werken uitvoerde aan het voetpad en daarbij de gasleiding raakte. Brandweer en politie stelden meteen een perimeter in, en de school evacueerde tegen dan ook al meteen de 140 leerlingen. Ook de andere leerlingen werden op de hoogte gebracht van de situatie, maar zij konden gewoon in de klas blijven omdat het veilig was. De brandweer kon het lek snel tijdelijk dichten waarna Fluvius kon overgegaan tot de herstelling. Niemand raakte gewond.