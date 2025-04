Zoals elk jaar zijn er ook nu weer veel paasvakantie-kampen, en de scouts van Brakel-Lierde zijn er daar eentje van. Zij gaan elk jaar op paaskamp, en dit keer is dat op het terrein van De Schakel in Sint-Niklaas. Morgen is hun laatste dag, dus ze genieten er nu nog extra van. Deze ochtend stond er een groot massaspel op het programma, waaraan alle leeftijdsgroepen deelnamen.