13-jarige Sanne Van Zwam uit Melsele speelt hoofdrol in musical van Little Liars Club: 'Het Fopidool’

En we sluiten we af met muzikaal talent. De 13-jarige Sanne Van Zwam uit Melsele speelt de hoofdrol in de musical Little Liars Club: 'Het Fopidool'. Het is een droom die in vervulling gaat Hoewel het niet de eerste keer is, dat ze op het podium staat. Ze speelde ook al mee in Annie en The Sound of Music. Deze jonge spring-in-'t-veld barst van het talent en droomt stiekem er stiekem al van om van musical haar beroep te maken.