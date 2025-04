13 finalisten van het EuroFusieSongfestival zijn bekend: "Muziek verbindt"

Eindigen doen we met het EuroFusieSongfestival. Want gisteren werden in Bazel de dertien kandidaten voorgesteld die op zaterdag 10 mei in de finale staan van de liedjeswedstrijd. Elke deelgemeente van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is er dus bij. Naast een vakjury kan ook het publiek meestemmen vanuit cafés, jeugdlokalen of zelfs frituren. Want de finale wordt hier live uitgezonden, op TV Oost. Het EuroFusieSongfestival wil zo niet alleen lokaal muzikaal talent tonen, maar vooral ook de deelgemeenten van die nieuwe fusiegemeente dichter bij elkaar brengen.