127 nieuwe gratis parkeerplaatsen aan de stadsrand in Ninove

In Sint-Gillis-Waas gebeurde vrijdagavond dan weer een spectaculair ongeval. De bestuurder van een BMW met Nederlandse nummerplaat verloor in de Sint-Niklaasstraat de controle over zijn stuur. Hij ramde eerst een zware Mercedes die uit de tegenovergestelde richting kwam. Door de klap werd de auto zo'n 200 meter verder weg geslingerd. De wagen sloeg in de gracht naast de weg over de kop en ramde een tuinhek, een brievenbus en een gasmeter. Door die laatste klap ontstond er ook nog een gaslek. De bestuurder kon op eigen kracht uit de totaal verhakkelde wagen kruipen en sloeg op de vlucht. Even later werd hij gevonden door de politie. De chauffeur van de andere auto bleef ongedeerd.