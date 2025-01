1,2 miljoen euro aan toeristische investeringen in Nationaal Park Scheldevallei

Toerisme Vlaanderen en alle betrokkenen van het Nationaal Park Scheldevallei willen 1,2 miljoen euro investeren in onze regio. Het gebied strekt zich uit van de polders van Kruibeke, over Dendermonde tot in de Kalkense Meersen. Het park is opgebouwd rond de getijden van vier rivieren. De Schelde, de Durme, de Rupel en de Dender. De verschillende partners van het Natuurpark willen er meer beleving creëren tussen de natuur en het watererfgoed. Maar ook rond de jaagpaden en de paden er rond. De subsidie zorgt voor heel wat mogelijkheden.