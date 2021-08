Het Rode Kruis in Berlare roept mensen op om dringend bloed te komen geven. De bloedvoorraad is er namelijk flink gezakt. Door de vakantie zijn heel wat mensen niet in het land of ze denken er niet aan om bloed af te staan. Toch blijft het belangrijk. In Berlare staat de voorraad momenteel dus erg laag. Het is met andere woorden belangrijk dat er snel bloed bijkomt. De eerstvolgende kans om bloed te doneren is kan 's avonds op 5 augustus in cultureel centrum De Venne in deelgemeente Uitbergen. Donoren moeten zich wel op voorhand registreren. Dat kan online of telefonisch.