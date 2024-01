116 ton drugs onderschept in de Antwerpse haven, alweer een record

In verschillende gehuchten en dorpen in onze regio wordt deze week Sint-Antonius gevierd. De Sint-Antoniusviering is erkend als immaterieel erfgoed en is een stukje unieke folklore. Traditioneel worden er dan varkenskoppen verkocht aan de kerk. En dat was onder andere ook vanochtend in Puivelde, een gehucht in Sint-Niklaas, het geval.