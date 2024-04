116 Oost-Vlaamse leerlingen nemen deel aan grootste schrijnwerkerswedstrijd

Een vijftigtal leerlingen houtbewerking en schrijnwerkerij hebben in onze streek vandaag deelgenomen aan de Vlaamse Houtproef. De opdracht lijkt simpel: maak op één dag tijd een meubel volgens een opgelegd plan. Maar er komt heel wat vakmanschap bij kijken. Wie het best in de proef slaagt, die wint. De houtproef is een initiatief van bouwsectorfederatie Embuild. Die organiseert de wedstrijd elk jaar, in tientallen scholen in heel Vlaanderen, om de opleiding en het beroep van schrijnwerker te promoten.