In Beveren wil oppositiepartij sp.a dat Vlaanderen werk maakt van een verbindingsofficier. Die zou aan de slag moeten gaan in het nieuwe tijdelijke asielcentrum, dat in de loop van volgend jaar opent in Beveren. De partij haalt daarvoor inspiratie in Bilzen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft in Limburg zo'n functie in het leven geroepen na de brandstichting van vorig weekend. De Beverse socialisten vragen bovendien ook dat Vlaanderen extra middelen vrijmaakt om meer gemeentelijk personeel in te schakelen.