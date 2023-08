11 schoolomgevingen in Lede zien er exact hetzelfde uit: "Auto wordt een beetje verbannen"

Ook de automobilisten zullen ongetwijfeld merken dat morgen het schooljaar weer begint. En in Lede kan je er al helemaal niet naast kijken. Elf schoolomgevingen zien er vanaf nu exact hetzelfde uit. Uniformiteit en veiligheid zijn de kernwoorden. De weg is versmald, er zijn 50 extra bomen geplant, er is accentverlichting en het zebrapad is nu extra opvallend. De accentkleur is zonnegeel, en dat zie je ook aan onder andere de bankjes. De werken hebben zo'n half jaar geduurd. En de gemeente heeft er heel wat budget voor over gehad.