De D-day Gin, dat is de gin die de burgemeester van Wichelen op de markt heeft gebracht, is in de prijzen gevallen in Londen. De gin kaapte drie zilveren medailles weg op The International Wine & Spirit Competition. De gin viel in de prijzen voor smaak, voor de combinatie gin-tonic en voor het ontwerp van de fles en de kist. Burgemeester Kenneth Taylor liet de gin maken als eerbetoon aan zijn overleden grootvader Albert Taylor. Die werd geboren in Londen en vocht als Brits soldaat tijdens Wereldoorlog II.