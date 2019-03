11 Aalsterse feestvierders bestuurlijk aangehouden voor verstoten van openbare orde

We verlaten Aalst voor een brand in Nieuwkerken, in Sint-Niklaas, vanmiddag rond vier uur in een huis aan de Heihoekstraat. Het was de bewoner zelf die de brand opmerkte aan de achterbouw. Op dat moment had de brand zich al verspreid naar een aangebouwde stalling en naar een deel van het dak. De bewoner ondernam zelf een bluspoging met een tuinslang, wat de brand enigszins vertraagde. De opgeroepen brandweer had het vuur daarop snel onder controle maar de schade aan het gebouw is aanzienlijk. Het vuur ontstond naar alle waarschijnlijkheid aan een emmer, waarin de bewoner gloeiende resten van een kachel had gekieperd.