105 mensen staan terecht in groot drugsproces met Kaai 1700 als uitvalsbasis

In Antwerpen is vandaag een groot drugsproces van start gegaan. 105 mensen staan terecht, waarvan de helft allemaal tot dezelfde Turks-Assyrische familie behoren. De drugsbende opereerde vooral aan Kaai 1700 in de Waaslandhaven. Eén van de familieleden schopte het tot planner bij een containerbehandelaar en kon zo verschillende drugstransporten regelen. In totaal verdiende de misdaadclan zo'n 61 miljoen euro aan misdaadgeld. De hoofdbeklaagde riskeert 15 jaar cel. Ook bankbedienden, politieagenten en zelfs een diaken staan terecht in deze zaak. Omdat deze zaak zo groot is, zal het wellicht nog tot mei duren vooraleer er een uitspraak is.