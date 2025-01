Gemeente Waasmunster ziet toe op inzamelingsactie na zware woningbrand

De oudste inwoner van Waasmunster is gisteren 105 jaar geworden. De kranige Gaspard werd daarom gehuldigd in het kasteel Blauwendael.

De 105-jarige Gaspard isnog heel kwiek en mobiel, en je gaat hem geen blaasjes wijsmaken. Misschien ligt dat wel aan zijn verleden in het leger. Hij streed mee tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook in de jaren '40 nam hij deel aan een 18-daagse veldtocht. Een dappere krijger, die in zijn vrije tijd terug te vinden was in de dans- en turnzaal. Een mooi en gelukkig leven, met prachtige kinderen en kleinkinderen. En dat maakt dat Gaspard de oudste inwoner van Waasmunster is kunnen worden. En hij is ook de oudste oudstrijder van de Nationale Strijdersbond, vertelt hij zelf.