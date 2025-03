100.000 kippen geruimd na nieuwe uitbraak van vogelgriepvirus in Kemzeke

Er is opnieuw vogelgriep vastgesteld in het Waasland. Deze keer bij een braadkippenbedrijf in Kemzeke, deelgemeente van Stekene. Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden de 100.000 kippen gedood. De nieuwe besmetting bevindt zich trouwens binnen de huidige beschermingszone van 3 kilometer. Die werd ingesteld na de eerdere besmetting in Sint-Gillis-Waas. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen breidt daarom de huidige beschermingszone uit en de maatregelen in die zones worden verlengd. Het is nog niet duidelijk of de besmettingen gelinkt zijn aan elkaar.