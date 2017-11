Misschien gaat u vanavond nog Halloween vieren. En u zal lang niet de enige zijn. Overal worden Halloweentochten georganiseerd, maar in Dendermonde gaan ze nog een stapje verder. Daar is het zwembad helemaal omgedoopt in een Halloweengrot. Het hele zwembad is versierd met spinnenwebben, griezels en monsters. De glijbanen zijn net iets angstaanjagender dan op een doordeweekse dag. En misschien komt u wel een zeemonster tegen in het grote zwembad, of een grote spin in uw kleedhokje. Wie nog overweegt om een kijkje te gaan nemen, die is alvast gewaarschuwd.