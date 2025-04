100 Ninovieters komen samen om 'Guyken' een hart onder de riem te steken: "Wees een leeuw en vecht!"

Om de Ninoofse burgemeester Guy D'haeseleer een hart onder de riem te steken, zijn gisteren een 100-tal Ninovieters samengekomen aan het stadhuis. Daar konden ze op een grote witte spandoek een boodschap achterlaten voor hem. Zoals u weet ligt Guy D'haeseleer in het ziekenhuis met hepatitis. De burgemeester krijgt veel steun uit zijn stad, en zijn plusdochter Malika beloofde om alle boodschappen persoonlijk over te brengen. Ze hield ook nog een emotionele speech voor de aanwezigen. Maar daarin repte ze met geen woord over hoe het op dit moment is met haar stiefvader.