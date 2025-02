100 mensen houden stille optocht voor verkeersslachtoffer Odi langs N47 in Lokeren: "Spijtig dat er een ongeval nodig is om dit zwart punt aan te kaarten"

In Lokeren hebben zo'n 100 mensen een stille optocht gehouden voor verkeersslachtoffer Odi Van de Velde. De man van 66 kwam vorig jaar om het leven toen hij werd aangereden met de fiets de N47. De gewestweg heeft een kwalijke reputatie als het over veiligheid aankomt. Want de heraanleg van de baan, laat nog even op zich wachten. En dat is net wat alle sympathisanten gisteren wilden aankaarten. Zodat de dood van Odi niet voor niets is geweest.