100 landgenoten uit Noord-Italië gerepatrieerd na stormweer: "Mijn auto? Perte totale"

In de Bazelstraat, in het centrum van Kruibeke, is gisteravond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Rond acht uur verliet de bestuurster van een wagen een parkeerplaats. Net op dat moment kwam een andere chauffeur tegen zeer hoge snelheid aangereden. Hij kon een aanrijding niet meer vermijden. Z'n wagen ging over de kop en kwam vijfitg meter verder tot stilstand. De chauffeur zette het meteen op een lopen, maar keerde vrij snel terug naar de plaats van het ongeval. Ook de politie kwam ter plaatse en nam een drugstest bij de man af. Die was positief. De man zou ook geen onbekende zijn geweest bij de politie. In totaal werden drie personen naar het ziekenhuis overgebracht. Vooral de bestuurster van de aangereden wagen en haar passagier raakten zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar.