Nieuws 100 jaar landbouwgeschiedenis op Oogstfeest in Haasdonk

En oogstfeesten kon je overal in de streek aantreffen, zo ook in Haasdonk, bij Beveren. Daar is de landbouwgeschiedenis van de voorbije 100 jaar in beeld gebracht. Graan pikken en dorsen, een driespan om de velden om te ploegen en ook hier oude tractoren, onder andere dit uniek exemplaar uit 1950. Het starten van deze machine, zonder sleutel, was toen ook al een evenement op zich.