100 dagen-viering van laatstejaar Lyceum Aalst is er ééntje met vele gevoelens

Als u vandaag in de buurt van middelbare scholen moest zijn, dan is het misschien wel opgevallen. Laatstejaarsstudenten die verkleed naar school gingen. Want op veel plaatsen hebben zij vandaag hun laatste honderd dagen op de middelbare schoolbanken gevierd. De lessen, die worden dan overboord gegooid, ze maken plaats voor tal van activiteiten. Wij gingen kijken in het Lyceum in Aalst, waar een leerlinge zelf een hele show in elkaar had gestoken. Maar het was ook een feest met een emotioneel einde.