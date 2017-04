Nieuws 100 ballonvaarders over het Kanaal: "Onvergetelijke ervaring"

De ballonvaarders zijn vanmorgen in alle vroegte opgestegen in Engeland, in de buurt van Canterbury. Zowat twee uur later had de wind hen over het Kanaal geblazen en zetten ze voet aan grond in Frankrijk. Voor de ballonvaarders zelf, maar ook voor de supporters beneden was de oversteek een onvergetelijke ervaring.